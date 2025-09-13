◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

陸上男子１００メートル予選で、元日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）は、１０秒２８で予選３組５位に終わり、１４日の準決勝進出を逃した。レベルの高いレースを終え、悔しげな表情を浮かべた。「もう１、２本走ろうと思ったのに、走れなかったので、自分のふがいなさが出たのかなと思います」と振り返った。

２０２１年東京五輪の１００メートル代表を逃してから苦しい時期を過ごした。翌年に難病である「潰瘍性大腸炎」を患っていることを公表し、休養した。その後もケガで長期離脱するなど苦労を重ねたものの、決して逃げなかった。

今月３日の富士北麓ワールドトライアル（山梨）で８年ぶりの９秒台となる９秒９９（追い風１・５メートル）をマーク。７月の日本選手権で５年ぶりの優勝を飾り、１９年ドーハ世界陸上以来の個人代表を引き寄せたが、予選で力尽きた。

ホームの大歓声を受けた２９歳は「もっといい結果を…今年日本選手権で優勝してそのままの勢いでいくつもりが、つまずいてしまったので。まだリレーもあるかもしれないから心を切らさず、この東京世界陸上しっかり準備したいと思います」と話した。