【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

【映像】観客席でやりたい放題のマスコット

ドジャースが、同地区のライバルであるジャイアンツと敵地で対戦。延長タイブレークの10回、バックネット裏を動き回る“ある生き物”にファンが注目した。

ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースが、同3位のジャイアンツと敵地で対戦。ドジャース・山本由伸とジャイアンツ・バーランダーの両右腕による好投で1ー1の同点で9回を終えた。

すると10回、ドジャースが無得点で迎えたその裏。バックネット裏の観客席を動き回る影が……。その正体はジャイアンツの公式マスコットであるルー・シールだった。

アザラシをモチーフとした丸みのあるフォルムで愛らしいルー・シール。10回1死三塁のサヨナラのチャンスで、バックネット裏の最善列まで歩いてやってくると、そこからジャイアンツの選手たちの一挙手一投足に反応する。

イ・ジョンフが四球で出塁した際には大きな拍手で称えた。さらにシュミットが申告敬遠となり、1死満塁のチャンス。ベイリーが打席に入ると、カウント1ー0から2球目の高めのストレートをレフトスタンドに運び、サヨナラ満塁ホームランとなった。

この時、ルー・シールはベイリーがホームランを打つ直前にまるでこの後の出来事を予知していたかのように立ち上がる。さらにインパクトの瞬間からホームランを確信するかのように、グラウンドに背を向けて周りの観客に向かってバンザイポーズでアピールしていたのだ。

ルー・シールに対してネットのファンたちは「マスコット気になる」「自由すぎるw」「かわいいなw」「打った瞬間にマスコットも大喜びw」「この展開だとマスコットも大喜びするわな」「メジャーっぽいなー」といったコメントをしている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）