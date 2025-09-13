メンズの“チェック柄”が可愛い！【GU】40・50代が参考にしたい♡「大人っぽコーデ」

残暑は続くけれど、夏コーデに飽きてきた人も少なくないかも。そんなときにおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】のメンズ「チェック柄アイテム」。タンクトップやキャミにチェックシャツを羽織ったり、Tシャツにチェックパンツを合わせたりすれば、一気に秋らしい雰囲気に。シンプルだけど大人の余裕を感じさせるスタッフさんの着こなしと一緒に紹介します。

羽織るだけで秋らしさを纏えそうなチェックシャツ

【GU】「コットンチェックシャツ」\2,490（税込）

メンズのミニチェック柄のシャツは、ほどよいゆとりのあるリラックスシルエット。「肌ざわりのよいやわらかいコットン素材」を使用（公式サイトより）しているので、着心地にも期待ができそう。暗すぎず明るすぎない落ち着いたカラーは、40・50代の大人女性にもしっくり馴染みそうです。さっと羽織るだけで秋らしいムードを先取りできそう。

チェックシャツをラフに羽織って大人カジュアルスタイルに

オリーブカラーのチェックシャツをラフに羽織ったカジュアルスタイル。インナーとボトムスをモノトーンでまとめて、シャツを主役に引き立てて。胸元が大きめに開いたインナーを合わせれば、ほどよく肌見せできて女性らしい着こなしに。足元は華奢なストラップのサンダルで抜け感をプラス。シンプルながら、大人の余裕を感じさせるコーデに仕上がっています。

知的ムードを引き寄せられるグレンチェックパンツ

【GU】「ワイドスラックス（チェック）」 \2,990（税込）

端正なグレンチェック柄が目を引くスラックス。ウエストをドローストリングでサイズ調節できるイージー仕様がうれしいポイントです。ワイドストレートのシルエットで、動きやすさときちんと感を両立してくれそう。落ち着いたライトグレーを基調にしていて、色々なトップスと合わせやすそう。トレンドに左右されにくい柄なので、一本持っているだけでオンにもオフ問わず活躍してくれるかも。

ブラック × チェックでつくるシックな秋モード

グレンチェックのパンツをブラックで引き締めた、大人の知的なスタイル。肩がけしたシアーカーデが、シンプルな着こなしに奥行きと軽やかさを添えています。太めのベルトでアクセントを効かせれば、視線が上に集まりスタイルアップ効果も期待大。バッグと足元をブラウンでまとめることで、秋らしさをオン。肌見せと秋ムードのバランスが絶妙な、夏の終盤に真似したくなりそうなコーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase