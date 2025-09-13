●朝までハシゴの旅！

まずは「WEST.小瀧望とぼる塾あんりが行く！朝までハシゴの旅」！

アイドル界きってのお酒大好きアイドルWEST.の小瀧望と

酒は一滴も飲めないぼる塾あんりがハシゴの旅初参戦！

向かったのは、真っ昼間から愉快な呑兵衛たちが集う街、野毛！そこには…

テンションMAX！「ええじゃないか」を小瀧と共に熱唱する女性や、野毛の主！？

21歳とは思えないハイスペ男性！さらにHIP HOPなラッパーも登場！

さらに、ぼる塾あんりに来世の旦那がプロポーズ！？

日ハムの元プロ野球選手にも遭遇！現役時代のマル秘エピソードとは！？

お見逃しなく！

●「日本列島ダーツの旅」では夏の絶景！沖縄県具志川村（現：島尻郡久米島町具志川地区）へ！

絶景ビーチの「ハテの浜」や、紅芋、パイナップルなどザ・沖縄の具志川村（現：島尻郡久米島町具志川地区）！

美しい海での伊勢海老漁にも密着！

さらに、ボクシング日本チャンピオンで、所ジョージの大学の後輩おじさんや

昔はイケメン、今は歯無しの明るいおじいさん、ヤギの珍味が大好きなお姉さんなどとにかく明るい村人大集合！



【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【ゲスト】松下洸平、佐野晶哉（Aぇ! group）、田中あいみ、タイムマシーン3号 ※順不同

【ロケゲスト】小瀧望（WEST.）、あんり（ぼる塾）

