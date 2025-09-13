Image: Reloop

7インチ愛好家は長年、待ち望んでいたことでしょう。

ドイツのDJ機器メーカー、Reloopから世界初となる7インチ専用の本格的なターンテーブル「RP-7」がリリースされました。

7インチしか回せない偏愛タンテ

Image: Reloop

「RP-7」は、Reloopの「RP-7000/8000 MK2」シリーズをベースに、7インチ用のプロ仕様DJターンテーブルとして開発されました。

これまでも、インディペンデントで作られた7インチ用のターンテーブルなどはありましたが、ミキサーにつないで使えるような本格的な7インチ用タンテは世界初とのこと。

Image: Reloop

RP-7のピッチコントロールは、±8、±16、±35%の広範囲で調整が可能。リセットボタン一つでプラッター速度を即座にゼロに戻すこともできます。なお、回転数は標準の45RPMに加え、33 1/3RPMと78RPMにも対応しています。針も交換可能です。

Image: Reloop

堅牢性に優れた構造と重厚感あるブラックメタリックで仕上げられた筐体は、プロのDJ現場などでも使えるようなデザインと機能を備えています。コンパクトなサイズ感も目を引きます。

ちなみに、世界初のターンテーブルは、日本のTechnics（テクニクス）が1970年に発売した「SP-10」です。それまで主流だったベルトドライブ方式ではなく、世界で初めてダイレクトドライブ方式を採用したことで、スクラッチしたり、盤をくるくる回せるようになりました。

テクニクスにも頑張ってほしかった…！

Source: Reloop