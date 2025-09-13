「辛いな...」「残留力が発動せえへん」３連敗で13戦未勝利、降格圏から抜け出せず。鹿島に０−３完敗の湘南に「同じミスの繰り返し」などの声
リーグ戦で最後に勝利したのは、５月11日のJ１第16節・東京V戦（２−０）。以降、湘南は白星から遠ざかり、９月13日に行なわれた29節・鹿島戦も黒星。０−３で敗れた。
前半は０−０で終えたが、後半の48分にチャヴリッチの得点で先制を許すと、55分に濃野公人、68分にレオ・セアラにも決められた。
湘南はこれで３連敗。13戦未勝利で順位は降格圏の18位のまま。厳しい状況に、ネット上では「湘南辛いな...」「前半は良かったのに」「同じミスの繰り返し」「開き直るしかない」「湘南さんの残留力が発動せえへん」「守れなさすぎる」といった声があがっている。
またもトンネルから抜け出せなかった湘南。次節は20日に名古屋のホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
前半は０−０で終えたが、後半の48分にチャヴリッチの得点で先制を許すと、55分に濃野公人、68分にレオ・セアラにも決められた。
湘南はこれで３連敗。13戦未勝利で順位は降格圏の18位のまま。厳しい状況に、ネット上では「湘南辛いな...」「前半は良かったのに」「同じミスの繰り返し」「開き直るしかない」「湘南さんの残留力が発動せえへん」「守れなさすぎる」といった声があがっている。
またもトンネルから抜け出せなかった湘南。次節は20日に名古屋のホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”