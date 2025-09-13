◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権 第3日（2025年9月13日 茨城県 大洗GC＝6840ヤード、パー72）

第2ラウンドの残りを消化後、第3ラウンドが行われ、単独首位で出た佐藤心結（22＝ニトリ）は3バーディー、3ボギーの72と伸ばせなかったが、通算10アンダーで桑木志帆（22＝大和ハウス工業）とともにトップに並んだ。

「苦しい展開だったので、難しいセッティング、難しいコースで2桁アンダーをキープできたのは評価できるポイントかな」。佐藤は納得顔で話した。

我慢の1日だった。2番で1打目を左の林に入れて今大会初ボギーを叩いた後、4番、6番でバーディーを奪い巻き返した。しかし7番で1メートルのパーパットを外してからショートパットに微妙なずれが生じた。

10番、11番と1メートル前後のチャンスを逃し、12番でもアプローチで寄せた1メートルを決め切れずボギーを叩いた。

「前半の最終ホールからリズム良く打てなくなっていると思い始めた。リズム良く打つことだけを考えてやったけど、うまくいかなかった。気持ち良くパットができなくなったというところは正直ある」

それでも16番で2メートルにつけて3つ目のバーディーをもぎ取り、ティーショットをラフに入れた17番では5メートルのパーパットを沈めてトップをキープ。昨年のスタンレー・レディースホンダ以来のツアー2勝目、そしてメジャー初優勝に王手を掛けた。

「目の前の1打に集中してやった結果が有償であれば最高。どういう結果でも自分の納得いくようなプレーを目指したい」。残り18ホールもペースは変えずに戦う。