ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が１２日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は、女優・田中みな実が出演。衝撃を受けた人気芸人の生放送中の大暴走を振り返った。

田中はネプチューン・堀内健の名を挙げ「ホリケンさんって、すごいなって思ってて…」と昼の生放送での共演を回想。

「ホリケンさん、ゲストで来てくださったときに、生放送なのに何やってもいいと思ったのか…。もう、大暴れで…。アンミカさんも出てたんですけど、アンミカさんの頭にダンボールをかぶせて…。『アンミカ！アンミカ！』ってやったりとか…」と話した。

「最終的に、（堀内は）アンミカさんを担いでホウキにして床を掃除したり…」と当時の衝撃を述懐。「すごかったんですよ…。すごいマネジャーさんに怒られたって言ってました…」と明かした。

有田も「（放送を）見た、見た。やってた…。あんまりウケてなかった。生放送だから流すしかないからね。みんな、顔ひきつりながら」と堀内の大暴走を述懐。平成ノブシコブシ・吉村崇は「ウケなかったら一大事ですよ！それ！」と驚きながら苦笑していた。