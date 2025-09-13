「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）

日本選手権優勝の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は、３組６レーンで走り、１０秒２８で組５着に終わり敗退が決まった。２大会連続で男子１００メートルと２００メートルの２冠を目指す５レーンのノア・ライルズ（米国）は９秒９５で１着となり１４日の準決勝に進んだ。

桐生はレース後「もう１、２本走ろうと思ったけど走れなかったので不甲斐なさが出た」と悔しそうに話した。「もっとよい結果を、今年日本選手権を優勝してそのままの勢いでいくつもりがつまずいてしまった。まだリレーもあるので心を切らさずに準備したい」と前を向いた。

「準決勝に残って決勝で勝負するプランが、予選で崩れてしまった。不甲斐ない走りで申し訳ない」と謝罪した桐生。「スタート前からリラックスしていって、トップではないと思ったけど日本選手権と同じくらいのタイム（９秒９９）だと思った。しっかりとタイムを出して走りたかった」と感覚とはかけ離れた記録を悔やんだ。ライルズと同組で走るなど重圧もあったが「しっかり顔を上げていけたと思ったけど、予選落ちしたので何を言っても意味はない」とも。同時に「これだけ入るスタジアムは見たことないので、もう１本２本走りたい思いはある。メンバーはどうなるかわからないけど、１週間あるのでアピールしながら任されたら仕事をしたい」とリレーへの思いも口にした。

今季は７月の日本選手権で５年ぶりに優勝し、８月３日の大会では８年ぶりの９秒台となる９秒９９をマークするなど好調を維持。世界選手権での最高成績は、１９年ドーハ大会での準決勝進出。東京大会へは「（決勝に）立ちたいという思いと、メダルを取りたいという思いは、考えれば考えるほどテンションが上がる」と自身初の決勝進出へ意気込んでいた。