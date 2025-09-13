「返品はお受けできません」新品未使用で汚れもないのに、なぜ？ 店員が『拒否した理由』に納得

サイズが合わなかったり、イメージと違ったりして、洋服を返品したことはありませんか？

基本的には正当な理由があれば返品は可能ですが、中には不当な要求をしてくる客もいるようです。

今回は、私が目撃した「返品を要求する客」と「それを拒否する店員」のバトルをご紹介します。

返品を要求する客と拒否する店員。何故返品できないのか理由を聞いてみたら……

そのノベルティがどうしても欲しかったのかもしれませんが、女性客の身勝手な振る舞いには正直、呆れてしまいました。対応に追われる店員さんが気の毒で、見ているこちらの胸が痛くなりました。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：江田愉子

団体職員を経て、ライターに転身。男性が管理職、女性多数が一般職の職場にて、女性と仕事、男女平等参画に関する様々な理想と現実に直面し、それを記事にすることを志す。以来、組織に所属する女性を中心にヒアリングを重ね、女性が生きやすい社会生活に関するコラムを執筆中。