普段は離れて暮らしている、うま次郎くんとお姉さん猫のライラちゃん。しばらく一緒に暮らすことになって、うま次郎くんはお姉ちゃんと仲良くしたい様子。

しかし、距離の取り方がわからないのか、尻歩きを見せたり、甘えてキスをしようとするも、強烈な猫パンチをくらってしまったようで……「うまちゃん不憫」「遊んでー！って突進する小学生男子」というコメントが寄せられています。

【動画：お姉ちゃん猫と仲良くなりたい弟猫が勇気を出して甘えてみたら…キスした瞬間見せた『ガチギレっぷり』】

ひさしぶりの再会

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、姉猫のライラちゃんと仲良くなりたい弟のうま次郎くんの姿。

いつもは離れて暮らしているうま次郎くんとライラちゃん。現在、ライラちゃんがうま次郎くんの家に滞在中なのだとか。

うま次郎くんはライラちゃんと距離を縮めたいようですが、グイグイといってしまい怒られてしまったそう。

それならと、おなかを見せて敵意がないことをアピールしますが、ライラちゃんは背中を向けてしまったといいます。う～ん、手強い！！

なぜかお尻歩きでアピール！！

うま次郎くん、次の方法を考えている様子。そして、やってみせたのは……なんと「お尻歩き」！

お尻を床につけて前足で移動したという、うま次郎くん。あやしくもかわいらしい動きに筆者は思わず吹き出してしまいました。

残念ながらライラちゃんはドン引き。「なに、いまの」という表情をしたといいます。ビックリさせちゃったかな？

【悲報】お姉ちゃん、マジギレ

まだ仲良くはなれませんが、ライラちゃんはうま次郎くんの側にいることから気になってはいる様子。意を決してうま次郎くんはライラちゃんに甘えてみることにしたそう。

ライラちゃんに顔をすりつけて、キスをしにいったといううま次郎くん。お姉ちゃんは許してくれるかな？

しかし、ライラちゃんはうま次郎くんにマジギレ。うま次郎くんに体当たりした後、激しくパンチパンチパンチ！！こんな連打する猫パンチ、見たことがないレベル。そんなに嫌だったの？

その後は仲良く遊ぶ姿も見られたという、うま次郎くんとライラちゃん。そんな2匹には「姉は強し」「おしり歩きまで見せるうまちゃんの距離感のバグり面白い」「うまちゃんドンマイ」とコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、うま次郎くんと、うま次郎くんのお父さんの「ぽこ太郎」くんのホンワカした日常がアップされていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。