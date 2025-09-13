¾¾²¬½¼¡õÆ²ÄÁ²ÅË®¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡©¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¡Ö¡Ø¥½¥Õ¥£¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤â¤·¤¯¤Ï¡Ø¥±¥Õ¥£¥¢¡Ù¡×
SOPHIA¾¾²¬½¼¡Ê54¡Ë¤ÈCHEMISTRYÆ²ÄÁ²ÅË®¡Ê46¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡×¡Ê13Æü¤«¤é¡¢Æ±½ê¡Ë¤Î½éÆüÁ°°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËöËþ·ò°ì»á¡Ê49¡Ë¤Ë¤è¤ëTRUMP¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£±Ê±ó¤Î»þ¤òÀ¸¤Â³¤±¤ë¿¿¤Ê¤ëµÛ·ì¼ï¤¬À³¤Þ¤¦ÉÔµ¤Ì£¤Ê´Û¤ÇÌë¤´¤ÈºÅ¤µ¤ì¤ë¶¸µ¤¤Î±ã¤òÉÁ¤¯¡£ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ÎµÛ·ì¼ï¡¦ÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ò¼ç±é¤Î¾¾²¬¡¢¿Í¼í¿Í¤Î¥À¥ê¤òÆ²ÄÁ¤¬±é¤¸¤ë¡£
2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢Æ²ÄÁ¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖÀÃ¤á¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÌ´¡×°ÊÍè¡¢Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ¤è¤ê¤âº£ºî¤Î½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤âÊÑ²½¡£¾¾²¬¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ØCHEMISTRY¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢¡Ø»¦¿Ø¤ÇÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬°¦ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÆ²ÄÁ¤Î½ÀÏÂ¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ²ÄÁ¤â·É°Õ¤òÉ½¤·¡Ö50Âå¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ³Ú¶Ê¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤ò¾¾²¬¤ÈÆ²ÄÁ¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¡£ÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢±é½Ð¤ÎËöËþ»á¤âÂç¶½Ê³¡£¡Ö¡ØSOPHIA¡Ù¤È¡ØCHEMISTRY¡Ù¤¬Æ±¤¸¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Áá¤¯À¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«»¿¤·¤¿¡£¹â¤Þ¤Ã¤¿¾¾²¬¤Ï¡Ö¡Ø¥½¥Õ¥£¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤òÌ¿Ì¾¡£¡Ö¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð²ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¡¢·à¾ì¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÁ°¤Î¤á¤ê¡£Æ²ÄÁ¤â¡Ö¡Ø¥½¥Õ¥£¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤â¤·¤¯¤Ï¡Ø¥±¥Õ¥£¥¢¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¾è¤êµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
Ç®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ëË×Æþ·¿¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤À¤¬¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë±é·à¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬¡Ê·ÝÇ½³èÆ°¡Ë30Ç¯¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Ãæ¤Ç¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£