¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦¼Ô¡¦ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¡ÁÔÎï°¡Èþ¡õ¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¤Ë°¤ÎÀöÎé¡ÖÎáÏÂ¥´¥ß¥¿¥ï¡¼¥º¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦¼Ô¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢ÁÔÎï°¡Èþ¡Ê£²£¸¡Ë¡õ¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¡Ê£³£°¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥°¡ÖÎáÏÂÅìµþ¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Ë°¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡ÅáÍå¤Ï£··î¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÎ°°²Æ¤ÈÆ±²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£º£·î£¶Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÎï¡õ¥ì¥Ç¥£¤¬Æ±²¦ºÂ¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡££±£³Æü¤Î¿·³ãÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅáÍå¤¬Æ±¤¸¥Ø¥¤¥È¤ÎÍùÆî¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£²¿Í¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÆÀ°Õ¤Î¾ì³°Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Å¨·³¤òµÒÀÊ¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤·¤Æ°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÌÔ¹¶¤ÏÂ³¤¡¢ÅáÍå¤¬¥ì¥Ç¥£¤Ë¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤È¡¢ÍùÆî¤â¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥À¥Ö¥ë¥Ë¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤òÅê²¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÁÔÎï¡õ¥ì¥Ç¥£¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°Ê¬²á¤®¥ì¥Ç¥£¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿ÅáÍå¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¡¢¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥Ü¥à¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¤ò¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÅáÍå¤Ï¡¢È±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤òÁË»ß¡£ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥ì¥Ç¥£¤ò¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤Ç²¥¤ê¤Ä¤±¡¢¥Ø¥¤¥È¤ËÈ¿Â§Éé¤±¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤âÁÔÎï¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç²¥¤êÈô¤Ð¤·¡¢ÂçË½¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿ÅáÍå¤Ï¡ÖÁÔÎï¤È¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¡©¡¡ÎáÏÂ¥´¥ß¥¿¥ï¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤¦¤È¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤é¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤éÄ¾ÀÜ¸À¤¤¤ËÍè¤¤¤è¡£¤ªÁ°¤é¤¬¥Ð¥¯¥¹¥Æ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤«¤é¥Ð¥¯¥¹¥Æ¤Ç¤·¤«ÊÖ»ö¤·¤Í¤¨¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£