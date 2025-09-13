「大大大当たり」キターーッ！【ミニストップ】マニア大絶賛♡「新作デザート」

まるでパフェのような大当たり級のビジュアルに仕上がった「新作デザート」が【ミニストップ】に登場。お芋をはじめ、ソフトクリームやモンブランクリームまで乗っており、お腹も心も満たされたいおやつにぴったりです。今回はマニアも絶賛した、カップタイプでいただける新作デザートをお届けします。

甘いお芋が味わえる「ダブル蜜いも -紅はるかクリーム-」

カップタイプで提供されている、ドライブ中のおやつにもうってつけのこちら。ごろっとしたお芋が乗っており、ホクホクとした食感が楽しめそうです。インスタグラマー@oyatsu_panponさんは「さすが糖度25%以上だけあり、しっかり甘い！ 風味もよく美味」と絶賛。溜まった疲れが癒されるような味わいが楽しめるかもしれません。

秋らしい色味が映えるパフェのような仕上がり！

「ダブル蜜いも -紅はるかクリーム-」の中身についてさらに深掘り。@oyatsu_panponさんによれば「台湾蜜芋」に「北海道ミルクソフト」や「紅はるかクリーム」までトッピングしているお芋感増し増しな仕上がり。秋らしい色味が映えるパフェのようなビジュアルが、気分まで上げてくれそう。お芋は「皮はスプーンで問題なく切れる薄さ」と、食べやすさもバッチリのようです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

