モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳がこのほど、「週刊 SPA!」（扶桑社）2025年9月9日発売号に登場。自慢の“役満ボディ”を惜しげもなく披露した。



【写真】「役満」を超えて「国宝」級の美ボディ！

岡田は同誌の表紙に堂々登場。表題に「国宝級！無双 BODY」と付けられた通り、自慢の“役満ボディ”を惜しげもなく見せつけた。収録されたカットでは、私服姿で圧巻の足の長さやスタイルを披露。ランジェリー姿も掲載され、胸元から国宝級の美バストをのぞかせた。担当者は「大人の色香をまとい、芸術的なスタイルで魅了するおかぴーこと、岡田紗佳。国宝級の美脚と憂いの表情は、すべての男の心を圧倒する！」と告知した。



岡田本人も自身のX（旧ツイッター）で「本日発売の週刊SPA！に表紙で登場しています！フォトブック12Pも付録でついているので、みなさんぜひゲットしてください」とアピール。「役満ボディ」全開のランジェリー姿や、縦に腹筋の線が入った「抜群」のスタイルを収めた珠玉のオフショットも投稿した。ファンからは「the 肉体美」「めっちゃ美人でスタイル抜群で紗佳ちゃん魅力的すぎる」「腹筋すごいな」と、そのスタイルに絶賛の声が集まっていた。



なお同号には岡田の他に、人気グラビアアイドルの麻倉瑞季、白川愛梨、紅羽りおの大胆グラビアも掲載されている。



（よろず～ニュース編集部）