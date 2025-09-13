横浜FMと川崎の神奈川ダービー

横浜F・マリノスは9月13日、J1リーグ第29節で川崎フロンターレとホームで対戦。

後半にDF鈴木冬一がDOGSOで一発退場となり、数的不利の展開から0-3で敗れた。

試合は前半4分、直近の公式戦5試合連続ゴールを決めていたFW伊藤達哉が左足で見事なコントロールショットを決めて川崎が先制に成功する。

互いにチャンスを作りあうなか、川崎は自陣でMF喜田拓也からボールを奪い、ロングカウンターを仕掛ける。エリア内までボールを運んだエリソンのシュートは防がれたが、こぼれ球を拾った山本がエリア内でDF鈴木冬一に倒されてPKを獲得する。さらにVAR判定の結果、当初イエローカードだった鈴木が決定機阻止（DOGSO）で一発退場となり、ホームの横浜FMは数的不利となった。このPKをエリソンがしっかり決め、横浜FMは1人少ない状況で2点を追うことになった。

しかし、後半アディショナルタイムには途中出場のFW宮城天がカットインからニアサイドを抜くシュートを決めて勝負あり。数的不利のまま0-3の敗戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）