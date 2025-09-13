乃木坂46・川崎桜、“全国ツアー”リハ中ショットに反響 「どんだけ小顔」「サングラスがデカい」
乃木坂46の川崎桜が13日、自身のインスタグラムを更新。「真夏の全国ツアー2025」からのオフショットを公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。
【写真】「どんだけ小顔」川崎桜＆井上和、サングラス着用のリハーサル姿
川崎は「忘れられない、特別な夏になりました 関わって下さった全ての皆様に心から感謝の気持ちでいっぱいです！ 本当にありがとうございました！！！」と感謝をつづり、リハーサル中に撮影した写真やステージフォトを投稿。会場の明治神宮野球場をバックにサングラス姿で笑顔を見せる1枚や、井上和との2ショットを披露した。
リハ中のショットでは、小顔ゆえにサングラスの大きさが際立っている。ファンからは「リハのさくたん可愛い」「顔が小さすぎるせいでサングラスがバカデカく見える」「毎回思うけど、どんだけ小顔なんですか アイドルって凄いよなぁ！！」「楽しい夏をありがとう」といったコメントが寄せられている。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）
