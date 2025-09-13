14日（日）の天気

北海道と九州北部では線状降水帯が発生する恐れがあります。太平洋側では猛烈な暑さに警戒です。

●西日本・沖縄

長崎、福岡、山口では朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。太平洋側は晴れ間があるでしょう。各地で13日（土）より気温が上がり、高松で36℃、宮崎で35℃の予想です。

●東日本

北陸では午前中、非常に激しい雨の降る恐れがあります。関東や東海は日差しが届き、気温が13日（土）より大幅に上がるところがあるでしょう。静岡や熊谷で猛暑日となる見込みです。

●北日本

北海道は明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。暴風にも警戒です。東北も日本海側を中心に雨量が多くなるところがあるでしょう。北海道は日中25℃に届かないところが多く、夜は朝よりも気温の下がるところがありそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

15日（月）〜17日（水）にかけて晴れるところが多く、大阪、鳥取では16日（火）と17日（水）は猛暑日となる予想です。週の後半は曇りや雨となるでしょう。

●新潟〜名古屋

連休最終日は各地で日差しが届くでしょう。名古屋の最高気温は35℃で、17日（水）まで3日連続で猛暑日が予想されます。18日（木）は北陸で雨が降り出し、その後、関東や東海でも天気が崩れそうです。

●旭川〜福島

17日（水）〜18日（木）は、前線の影響で日本海側を中心に大雨となる恐れがあります。週の後半は東北南部も30℃に届かない見込みです。