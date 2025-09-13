◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第３日（１３日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２ ）

前日から持ち越した第２ラウンド（Ｒ）の残りと第３Ｒが行われ、６位で出た高野愛姫（あいひ、Ｊトラスト銀行インドネシア）が３バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算６アンダーで首位と４打差の５位に浮上した。２１歳の誕生日を迎える最終日にツアー２勝目となるメジャー初Ｖを狙う。

高野が２０歳最後の日に５位浮上を決めた。６番で１・５メートル、１０番で７メートル、１１番で２メートルを決めてバーディーを奪取。「３日間通してティーショットが良くて、あまりラフに行かなかったのでこのスコアで回れてる」と自信をのぞかせた。

会場の大洗ＧＣは、埼玉栄高３年時の２２年に最終プロテストで４８位に沈み、不合格となった“悪夢”の地。「大たたきして落ちた。イメージがすごく悪かった」と言うが、ボギーなしの６９をマークした。「自分が一番ビックリ。良い思い出に変えたい」と笑顔がはじけた。

プロ２年目の高野は、６月のヨネックスレディスで初優勝。だが、その後は予選落ち５回など成績は振るわなかった。そこで今週は目標を当初の「トップ１０」から「トップ２０」に変更。「１個のボギーで順位がすごい下がるので、トップ１０…って思ってるとつらい。２０位にしたら許容範囲というか、自分を許せるから楽しくできる」とプレッシャーが減り、好スコアにつなげた。

闘志を高めてくれる「憧れの人」がいる。今大会に参戦している韓国ツアー９勝の李叡源（イ・イェウォン、韓国）の大ファン。「ＹＥＷＯＮ」と書かれた自作のボールマーカーを「お守り」として愛用している。自身も韓国語を話せるが「話しかける勇気はなくて、遠くから見てます」と照れ笑い。李が出演するＹｏｕＴｕｂｅを全て見て、体重移動を参考にしたスイングで好ショットを連発した。

１４日は２１歳の誕生日。首位と４打差で臨む最終日は、逆転で初Ｖを飾ったヨネックスレディスと同じシチュエーションだ。今回は深いラフ、全長が長い難コースだけに「我慢して１打１打積み上げたい。誕生日にいい位置でプレーできるので、楽しむことだけ考えて明日は回りたい」。逆転Ｖを再現し、最高のバースデーに変える。（星野 浩司）

◆高野 愛姫（たかの・あいひ）２００４年９月１４日、東京・北区生まれ。５歳からゴルフを始める。埼玉栄高時代は双子の岩井明愛（あきえ）、千怜（ちさと）姉妹の２学年下。２３年に日大に入学。同年１１月に２度目の挑戦となったプロテストで合格。２４年８月に日大を中退。２５年６月にヨネックスレディスで初優勝。１６７センチ、５８キロ。