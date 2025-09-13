◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

男子１００メートル予選が行われ、日本選手たちの激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二と大会アンバサダーを務める女優・今田美桜の興奮も絶頂に達した。

初出場の守祐陽（大東大）は２組、元日本記録保持者で７月の日本選手権を制した桐生祥秀（日本生命）は昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）と同組の３組、世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は最終７組に入った。

レース前、今田が「いよいよですよ。楽しみにしてました。この国立競技場で最高の走りを見せてほしいです」と期待を寄せれば、織田も「なんかもう楽しみというよりは怖いです。男子１００は一瞬で終わるし、そこでなんかやっちゃったら、いくら桐生でもサニでもというのはあるし、怖いですね」と危惧。

「特に桐生は同じ組にノアとジャマイカのアキーブレイクが一緒なんですよ。これはキツい。上位３人に入れば文句なしです。でも、そうじゃなかった場合、タイムがすごく重要になってくるんで。これはちょっとドキドキしてます、今」と話すと、サニブラウンについて「なんか今日、全然見れてないんですよ、サニ。姿見てないんですけど、見せてくれ！」と懇願。「サニと言えど、予選を甘く見ちゃいけないんで今、怖いです」と続けていた。

男子１００メートルでは、各組上位３人と、記録上位３人が１４日の準決勝に進む。