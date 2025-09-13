◇陸上世界選手権東京大会 男子100メートル予選（2025年9月13日 国立競技場）

男子100メートルの予選が行われ、元日本記録保持者で7月の日本選手権を制した桐生祥秀（29＝日本生命）は10秒28で3組5着に終わった。

各組上位3人に加えタイム上位3人が準決勝進出となるが、2組までの4位以下のタイムを見ても上位3人に入れなかった。桐生は6レーンを走り、隣の5レーンには昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）が走った。スタートのリアクションタイムこそ、この組2番目の0.156だったが、中盤以降の加速ができなかった。

桐生は「自分のふがいなさが出たのかなと思います。日本選手権で優勝して、そのままの勢いで行くつもりが予選でつまずいてしまった」と語った。

19年ドーハ大会以来6年ぶりの世界大会の100メートル出場。8月3日に行われた富士北麓ワールドトライアルで、8年ぶりの9秒台となる9秒99を出した。その前の7月の日本選手権で5年ぶりに優勝。直近の8月24日の記録会でも10秒03をマークするなど、好調をキープして大会に入った。