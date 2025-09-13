FRUITS ZIPPER月足天音、活動再開でメンバーとの写真公開「感謝の気持ちでいっぱいです」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーで休養していた月足天音が13日、自身のXを更新。『TOMAKAMAI MIRAI FEST 2025』より活動を再開したことを受け、写真つきで思いを記した。
【写真】おかえり！活動再開でメンバーとの写真を公開した月足天音
月足は「苫小牧ミライフェストありがとうございました！メンバーや関係者の皆さま、そして今日まで待ってくださったファンの皆さまへ感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！そして、これからもよろしくお願いします、大好きです」と記した。
月足をめぐっては、6月から体調不良が続き、7月18日の『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』（テレビ朝日系）、19日の『音楽の日 2025』（TBS系）、同日の野外音ファクフェス『JOIN ALIVE 2025』、20日開催の『ASOBIEXPO 2025』、21日開催の『KAWAII LAB. SESSION vol.15 in 幕張 SUMMER』への出演見合わせが伝えられた。同月28日には、一定期間休養すると発表された。9月10日に、同月13日からの活動再開が伝えられた。
