自民党の小泉進次郎農相（４４）は１３日、地元の神奈川県横須賀市で支援者との会合に出席し、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に立候補する意向を表明した。

「自民党をもう一度一つにする」と訴え、窮地にある党の立て直しの先頭に立つ決意を示した。

小泉氏は非公開で行われた会合で、自身を支える地方議員と支援者に総裁選への出馬意向を伝えた。

出席者によると、小泉氏は「この難局で一つでも（政治を）前に進める力になれたらという思いで挑戦する気持ちを固めた」と述べた。「野党と向き合い、物価、治安対策、安全保障など多くの不安に寄り添っていく」とも語った。

小泉氏は既に立候補の意向を固めていたが、「重要な判断をする時、支えていただいた皆さんの声を伺いながら対応したい」として、地元理解を得た上で、正式表明する形にこだわっていた。この日の会合を受け、小泉氏は週内に出馬表明の記者会見を開く予定だ。

小泉氏の総裁選出馬は昨年９月に続き２度目。前回選では第１回投票で最多の国会議員票を獲得したが、９人中３位だった。石破内閣では農相として米価高騰に迅速に対応した手腕が注目を集めたことで、党内では知名度や世代交代に期待する層を中心に、小泉氏を有力視する見方がある。石破首相は公務に支障が出ない限り、現職閣僚の総裁選出馬を容認している。

一方、既に出馬表明済みの小林鷹之・元経済安全保障相（５０）と茂木敏充・前幹事長（６９）も１３日、地元で改めて意欲を強調した。

小林氏は千葉県八千代市で記者団に「日本が置かれている状況は非常に厳しい。強い経済を作っていく政策、安全保障政策の基軸というものをしっかり語っていく」と述べた。１６日に記者会見を開き、総裁選で訴える政策などを公表する。

茂木氏は栃木県栃木市で「（新総裁は）挙党体制の下でしっかりと結果を出していくことが大切だ」と記者団に語った。

総裁選には高市早苗・前経済安保相（６４）、林芳正官房長官（６４）も出馬する意向を固めており、週内に記者会見を開いて表明する。