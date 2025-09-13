「アパートの更新料10万円を貸して」義母から届いた“ありえないLINE”に私は震えた｜お金をだまし取る義母【ママリ】
夫は断固として義母にお金を貸すことに反対しますが、子どもたちが義母になついていること、そしてまだ家計に少し余裕があったことから、主人公は関係を壊したくない一心で夫を説得。夫も渋々承諾し、義母に10万円を貸すことになります。
恩返しで始めた援助のはずが…豹変した義母の要求
義母からの要求はエスカレートするばかりでしたが、私たちはなんとか応じていました。そんなある日、義母から連絡が来ました。
義母 「タクヤ、ごめん。アパートの更新料が払えなくて…10万送って欲しいんだ」
アパートの更新料は10万円。一気に払うなら決して安くない金額です。夫は、その連絡を見て、眉間にシワを寄せました。
夫 「え、更新料って、普通はもっと前から分かってるだろ？なんで今さら…」
夫はさすがに不信感を抱いたようでした。
夫「母さん、最近なんだかおかしいよ。もう、お金の援助はやめた方がいいんじゃないか…」
いったんお金を貸す話を保留にした夫はそう言って、更新料を貸すことに反対しました。私も、夫の言うことに納得していました。しかし、私は断ることに抵抗がありました。子どもたちが大好きなおばあちゃんとの関係を壊したくなかったのです。
夫の反対を押し切って貸した10万円…義母を信じた私の「甘すぎる考え」
「タクヤ…、今は、少しお金に余裕があるし、子どもたちのおばあちゃんだから、今回だけ、援助してあげたら？」
夫は、渋々といった表情でしたが、私の言葉に頷いてくれました。夫も、子どもたちと義母の関係を壊したくなかったのでしょう。結局、私たちは義母に10万円を送金することにしました。
夫「母さん、更新料、送ったよ。だけど、これで本当に最後だからな」
義母「ありがとう！本当に助かるわ。これでまた安心して暮らせるわ」
義母は、最初こそ心から感謝を見せていましたが、夫が「最後」と言ったことには、特に何も触れませんでした。その時まで、私はまだ義母を信じていました。きっと本当に更新料が払えなくて困っているんだ、と。そして、10万円あれば、更新料は余裕で足りるはず。だから、これでしばらくは大丈夫だろう、と思っていたのです。
しかし、私のその考えは、甘かったようです。
あとがき：優しさが裏目に…子どもと義母の関係を守るために援助を続けた私
義母からの金銭的な要求が、ついにアパートの更新料という大きな金額にまで及びます。夫は援助を断ろうとしますが、主人公は子どもと義母の関係を壊したくないという一心で、援助を続けてしまいます。この選択が、後に義母の裏切りを知った時のショックをより大きなものにさせます。親切心と保身の狭間で揺れ動く主人公の心情が描かれた一話です。
記事作成: kanako_mamari
（配信元: ママリ）