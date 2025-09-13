【40代が選ぶ】一番やり込んだ「スーパーマリオシリーズ」ランキング！ 2位『スーパーマリオカート』を抑えた1位は？【2025年調査】
懐かしのファミコンやスーパーファミコンで、多くの人が時間を忘れてプレイした「スーパーマリオシリーズ」。中でも「何度も繰り返しプレイした」「隠し要素まで極めた」と語る人も多く、やり込み度の高いタイトルが数多く存在します。
All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【40代が選ぶ】一番やり込んだ「スーパーマリオシリーズ」を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「マリオカートがやりたくてスーパーファミコンを買った。友達とずっと遊んでいた思い出がある」（40代男性／神奈川県）、「ドリフトだったり、バナナをどう置くかなどやっていた」（40代女性／福岡県）、「今みたいにスマホもない時代なので、スーファミばっかりしてました」（40代女性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「無限レベルアップができるようになるまでやり込みました」（40代男性／北海道）、「学校で流行っててクリアしたりすると自慢出来たから」（40代男性／高知県）、「最終面クリアまでひたすらやり込んだ。シンプロなスクロールゲームだが、崖から崖への飛び移り方が僅かな操作で成否が決まり奥が深かった」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【40代が選ぶ】一番やり込んだ「スーパーマリオシリーズ」を紹介します！
2位：『スーパーマリオカート』（スーパーファミコン）／41票2位には、スーパーファミコンの『スーパーマリオカート』がランクイン。レースゲームとマリオをはじめとしたキャラクターたちの融合という斬新なアイデアが話題を呼びました。家族や友人と競い合う楽しさに夢中になった人も多いのではないでしょうか。バトルモードやタイムアタックなど、やり込み要素も豊富で、何度プレイしても飽きない工夫が随所に凝らされた作品です。
回答者からは「マリオカートがやりたくてスーパーファミコンを買った。友達とずっと遊んでいた思い出がある」（40代男性／神奈川県）、「ドリフトだったり、バナナをどう置くかなどやっていた」（40代女性／福岡県）、「今みたいにスマホもない時代なので、スーファミばっかりしてました」（40代女性／福岡県）などのコメントがありました。
1位：『スーパーマリオブラザーズ』（ファミリーコンピュータ）／59票1位に輝いたのは、ファミリーコンピュータの『スーパーマリオブラザーズ』。1985年に登場し、ゲームの歴史を塗り替えた伝説的タイトルです。シンプルな操作性と奥深いステージ構成で、クリア後も何度も挑戦したくなる中毒性を持っています。当時のゲーマーたちが“やり込み”という言葉を体現した原点とも言える作品であり、40代の多くにとって忘れられない一本となっています。
回答者のコメントを見ると「無限レベルアップができるようになるまでやり込みました」（40代男性／北海道）、「学校で流行っててクリアしたりすると自慢出来たから」（40代男性／高知県）、「最終面クリアまでひたすらやり込んだ。シンプロなスクロールゲームだが、崖から崖への飛び移り方が僅かな操作で成否が決まり奥が深かった」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)