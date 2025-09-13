TeAmoの新作カラコン♡シリコーン素材で快適に楽しむ6色登場
「カラコンは可愛いけれど、長時間の着用で瞳が疲れる…」そんな女性たちに朗報です。TeAmo（ティアモ）から、ブランド初となるシリコーンハイドロゲル素材を採用したマンスリーカラコンがついに登場♡ 酸素透過率は従来比約20倍、裸眼に近い解放感のある着け心地を実現しました。全6色・3サイズの豊富なラインナップで、ナチュラル派から盛りたい派まで、あなたの理想の瞳がきっと見つかります♪
裸眼級の快適さを叶えるTeAmoカラコン
高い酸素透過率を誇るシリコーンハイドロゲル素材を採用し、従来のHEMA素材と比べて約20倍の酸素を瞳へ届けます。
角膜に届く酸素量は裸眼時の約99％とほぼ同等。充血や乾燥の不安を軽減し、長時間の装用も快適です。
まるで裸眼のような軽やかな着け心地で、デイリー使いはもちろん、長時間のお出かけにもぴったりです。
選べる6色×3サイズのラインナップ
Charm Black（チャームブラック）
サイズ：DIA14.0mm 着色直径13.2mm
Lilym Brown（リリムブラウン）
サイズ： DIA14.5mm 着色直径13.6mm
Iluna Beige（イルナベージュ）
サイズ： DIA14.5mm 着色直径13.7mm
Rizz Gray（リズグレー）
サイズ： DIA14.5mm 着色直径13.7mm
Chermie Brown（シェルミーブラウン）
サイズ：DIA14.5mm 着色直径14.0mm
Fiora Moca（フィオラモカ）
サイズ： DIA15.0mm 着色直径14.6mm
今回の新作は、DIA14.0mm・14.5mm・15.0mmの3サイズ展開。シーンや気分に合わせて選べる全6カラーをご用意。
ナチュラルから華やかまで、理想の瞳を演出できる豊富なラインナップです。
コスパ抜群♡まとめ買いもお得に
TeAmo 1MONTHは、1セット（1箱1枚入×2）での販売。両目の度数が違う方でも選びやすい仕様です。
さらにまとめ買いなら、2セットで2,480円（税込2,728円）。1セットあたり1,240円（税込1,364円）とお得に手に入ります。
度数は±0.00（度なし）から-10.00まで幅広く対応。毎日のオシャレを気軽に楽しめます。
瞳も気分も軽やかに♡
TeAmoの新作「1MONTH SILICONE」は、瞳に優しい素材と豊富なデザインを兼ね備えた、まさに理想のカラコン。
ナチュラルも盛りたい気分も、どちらも叶えてくれるラインナップで、毎日のファッションに彩りを添えてくれます。
裸眼級の快適さとお得な価格設定で、カラコン初心者から愛用者まで満足できるはず。あなたもこの秋、TeAmoの新作で新しい瞳を楽しんでみませんか？