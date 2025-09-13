元AKB48の佐々木優佳里（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。体調不良で入院していたことを明かした。

「実は最近体調を崩してしまい、少しの間入院してました」とし、「改めて体調っていつ崩すかわからないからこそ、普段からできるケアを大切にしていきたいなって思いました…！今は元気になっているので安心してくださいね みなさんも体調には気をつけてお過ごしください 写真は家族がお見舞いに来てくれた時のです」とつづり、病院で点滴をして生活していた1枚の写真をアップした。先月末には3日間のバースデーライブを開催していた。

ファンやフォロワーからも「あらら、びっくりしました」「よもや姫が」「無理せずお大事に」「バースデーライブ終わってほっとして疲れが一気に来ちゃったのかな」「笑顔見せれるくらいまで回復してるようで良かった」などのコメントが寄せられた。

佐々木は埼玉県出身で、11年にAKB48の12期生としてデビューした。13年の34thシングル「鈴懸の木の道で『君の微笑みを夢に見る』と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの」で初選抜。24年3月に卒業した。