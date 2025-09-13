今年6月に日比谷公園大音楽堂での3周年記念ワンマンを大成功させたアイドルグループ・yosugalaの最年少メンバーである未白ちあ（みしろ・ちあ）。7月に週プレで初グラビアを披露し、そのアザーカットをまとめたデジタル写真集『白色白光』を同時発売。初登場にして同月のマンスリーランキングで上位にランクインしたことを記念し、今回、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルの『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。

『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら、解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収録しきれなかった撮影裏話をお届けする。

ーーまずはYouTubeの収録お疲れ様でした！

未白 ありがとうございます。普段、一人で喋る機会があまりないので結構緊張しちゃいました。

ーー動画では初グラビアを収録したデジタル写真集『白色白光』について語っていただきました。収録に向けて見返したりされました？

未白 実は、わりと定期的に見返しています（笑）。というのも、自分が挑戦してからグラビアそのものに興味が出てきたんです。色んな女の子のグラビアを見ては、自分のグラビアと見比べて楽しんでいます。

ーー見比べるって、何を？

未白 もちろん、カラダですよ！ 未白ちあとして幅が広がりそうなお仕事は積極的に取り組んでいきたいと思いグラビアに挑戦しましたが、自分のスタイルを客観視してみたいという個人的な裏テーマもあって。これまでグラビアを見ても、表情や雰囲気を見て「かわいいな」と思うだけで、カラダつきを気にして見たことがありませんでした。でも、改めて見比べると、人それぞれ違いがあって面白いですよね。





ーーでは、あえて聞きますが他の子と比べたうえでご自身のカラダの評価は？

未白 お尻がいいなって思いました。ファンの方からも褒められたし、グラビアをやっているお友達からも「丸い線が綺麗に出ていて羨ましい」と言われたし。もともと大きなお尻はコンプレックスだったので、嬉しかったですね。グラビアをやっているメンバーの汐見まといからは「yosugalaのケツ担当は私だから！ 譲らないから！」って言われたけど（笑）。

ーーグループ内でお尻の張り合いですか（笑）。

未白 まといも鍛えていますからね。私も、負けじと引き続きお尻を重心的に鍛え続けたいと思います。ただ今回のグラビアはちょっと絞りすぎた気もします。色んな方のグラビアを見て、柔らかそうな体型が素敵だなって思ったので、次にグラビアを撮っていただく機会があれば、もう少し肉感を残したスタイルに仕上げてみたいですね。





ーー完全にカラダの見せ方を楽しんでいますね。そもそもファンの方からは「脱がないでね」とずっと言われてきたそうですが？

未白 グループでは最年少だし、妹キャラみたいなイメージがあるからな。「そんな目で見られない！」ってさんざん言われてきました。結果的に爽やかな雰囲気のグラビアをお届けできたので、何だかんだ女の子のファンの子からも好評でした。まぁ、私はSNSでもほとんど露出をしてこなかったし、みんな「脱がないで」なんて言っておきながら、本当は興味があったんじゃないかな（笑）。

ーーそりゃあ興味ないわけないですよ！ 確かに、山奥の自然が豊かなロケーションもあいまって、のびのびと撮影されているのが伝わってくる、かわいらしいグラビアでした。

未白 ありがとうございます。「初グラビアだから、ナチュラルな雰囲気で撮影したい」と担当編集さんから言われたんです。最初にいただいた企画書には「田舎のおばあちゃんちに遊びに来た女の子の設定」と書かれてあった気がします。「おばあちゃんちで水着にはならないよ！」と思わずツッコミそうになりましたけど（笑）、こう見えてもプライベートでは自然を求めて山のほうへ遊びにいくことが多いので、普通に山を楽しんじゃいましたね。





ーープライベートで山へ行くって、具体的に何をされるんですか？

未白 先日は、あきる野市にある武蔵五日市駅で降りて、バスを乗り継ぎ、山奥のカフェに行きました。もちろん都心のお店もいいのですが、山奥でお茶するだけでだいぶ気持ちがリフレッシュされるんですよね。純喫茶巡りも趣味で、それ目当てに一人で遠出したりします。そこでしかお目にかかれないビジュのいいパフェもあるし、意外と侮れないんですよ。

ーービジュのいいパフェ？

未白 純喫茶が好きなのは、第一にパフェが好きだからなんです。厳密には、パフェのビジュが好き。インスタで見て「かわいい！」って思ったら、実物を拝みに行かないと気が済まないんです。気になるパフェが複数あるときは、ひとりで2〜3つ注文してしまうことも。甘いもの好きとはいえ、さすがにパフェ3つは量的にキツいです。毎回「誰か連れてこれば良かった」と思いながら、頑張って完食しています（笑）。

ーー想像しただけで胃もたれしそうです......。

未白 あと、神社めぐりにもハマっています。神社も自然が感じられる場所が多いじゃないですか。もともとは最近流行っている「レースお守り」という、文字通りレースがデザインされたおしゃれなお守りを集めたくて足を運ぶようになったのですが、今や遠征先でも暇さえあれば近くの神社に行くのが習慣になりつつあって、家には大量のお守りがあります。お財布にも、厄除け、縁結び、金運......と、カードタイプのお守りがたくさん入っていて。そんな話ばかりしているので、最近はファンの人から「ちあちゃん、スピってる！」なんてイジられています（笑）。

ーー最近、若い子から「神社めぐりが趣味」と聞くことが多い気がするのですが、かわいいお守りがあるんですね。話を聞いていると、休みの日は一人で過ごすことが多い？

未白 友達を神社や純喫茶に連れ回すこともあります。でも、多くて二人行動ですね。みんなでバーベキューとかは苦手なタイプです。なるべく少人数で、静かな場所で過ごしたいですね。





ーーメンバーのみなさんと遊びに出かけたりは？

未白 ないですね。前に「みんなでディズニー行こう」って話が出ましたけど、誰も計画を立てない（笑）。仲が悪いわけではないけど、なかなか4人で遊ぼうとはならないです。

ーーディズニーランドも楽しいけど、静かな場所ではないですもんね。

未白 そうですね。東京生まれ東京育ちだからか、常に都会の喧騒から逃れられる場所を探している感じはあります。メンバーといるとはしゃいじゃうし、私にとっての非日常は静かな場所なんだと思います。

ーーすみません、話が逸れました。初グラビアに挑戦後、色んなグラビアを見たと仰っていました。最後に、次にやってみたいイメージがあれば教えてください。

未白 今度はハウススタジオで撮影してみたいです。普段着に近い衣装で、リアリティのある感じ。今回以上に色気が感じられる作品に挑戦したいですね。大人なちあをお見せしたいです！





スタイリング／米丸友子 ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

●未白ちあ（みしろ・ちあ）

2月23日生まれ 東京都出身

◯2022年6月にyosugala（ヨスガラ）としてアイドルデビュー。NEWアルバム『ヨモスガラ3』が配信中。

公式X【@chia_ysgl】

公式Instagram【@chia_ysgl】



未白ちあデジタル写真集『白色白光』 撮影／カノウリョウマ 価格／1100円（税込）

取材・文／とり 撮影／まくらあさみ

【写真】「お尻が自慢」と語る未白ちあの初水着