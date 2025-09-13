¡Ö¥Ó¥¸¥å²ø¤·¤¹¤®¡×É×¤Ï11ºÐ²¼ÇÐÍ¥¡Ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Îà·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¸ÄÀÅª¤¹¤®¤Ç¤·¤ç!Âç¾æÉ×!?¡×¥É¥é¥Þ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¾Ð¡×¤È¼«µÔ¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡¹ñºÝÅª¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤¬à·ãÊÑá¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¾Ð¡×¤È¼«µÔÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¿¤ÃÇò¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏµÆÃÏÑÛ»Ò(44)¡£
¡¡²ø¤·¤²¤ÊÉô²°¤ÇÈ±¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢»Ø¤Ì¤¼êÂÞ¤ò¤·¤¿´ñÌ¯¤ÊÏ·ÇÌ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·îÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç±é¤¸¤ëà°ÆÆâ½ê¤Î¤ª¤Ð¤ÐÌòá¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸ÄÀÅª¤¹¤®¤Ç¤·¤ç!Âç¾æÉ×!?¡×¡Ö¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¹¤®¡×¡ÖµÆÃÏÑÛ»Ò¤µ¤ó¿·¥¥ã¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!¤è¤·!¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«´üÂÔÂç¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å²ø¤·¤¹¤®¡Ä¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤À¤«¤éÀê¤¤»Õ¤Î¥ª¥Ð¥Ð¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡µÆÃÏ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¡×(2006Ç¯)¤Ç¤í¤¦¼Ô¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¢ÌÊÃ«Àé·Ã»ÒÌò¤ò±é¤¸ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à(13Ç¯)¤Ê¤É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ(33)¤È·ëº§¡£16Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢19Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£