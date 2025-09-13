¡Öº£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×ÉÔ°ÂÅªÃæ¤·¤¿½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÍ½ÁªÇÔÂà¡¢ÅÄÃæ´õ¼Â¤¬¿´¶ÅÇÏª¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¤Î1500¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï4Ê¬7ÉÃ34¤ÇÁÈ10°Ì¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¤È»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Î»þ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢½Ð¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°¤Ë¤âÅÄÃæ¤Ï1500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¾å°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¡£»Ä¤êÌó400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½¸ÃÄ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸åÂà¡£¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë»ä¼«¿È¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤½¤³¤Î°è¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¡£¤¤¤¯¤é»ä¤¬»ä¤ËÉé¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÉé¤±¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£·Ð¸³¤Ã¤Æ¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î3Ê¬Âæ¤È¤Ê¤ë3Ê¬59ÉÃ19¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·è¾¡¤Ç¤Ï8°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½÷»Ò¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Î¶ì¤·¤¤Êì¹ñ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢»Ä¤ë5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ï18Æü¤È¤Ê¤ë¡£
½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡¢Âç²ñµÏ¿¡¢ÆüËÜµÏ¿¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡À¤¡¡F¡¦¥¥Ô¥¨¥´¥ó¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¡¡3Ê¬48ÉÃ68
¢¡Âç¡¡S¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¡3Ê¬51ÉÃ95
¢¡Æü¡¡ÅÄÃæ¡¡´õ¼Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3Ê¬59ÉÃ19