◆陸上 世界選手権（13日、東京・国立競技場）

開幕して、女子の1500メートル予選が行われ、日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）は4分7秒34で組10位となって、14日の準決勝に駒を進めることができずに、まさかの予選敗退となった。

序盤から上位でレースを進める積極的な走りを披露。残り約400メートルで1度は集団に飲み込まれ、ハイペースについていくことができず。レース後は

うつむいてトラックを後にした。

同じ国立競技場で行われた2021年の東京五輪では1500メートルの準決勝で、日本人初の3分台となる3分59秒19をマーク。決勝では8位に入り、女子トラック種目で日本勢25年ぶりの入賞を成し遂げた第一人者だ。

23年4月にプロランナーに転向。同年のブダペスト世界選手権の5000メートルで8位に入賞すると、9月には14分29秒18の日本記録も樹立した。今大会は5000メートルにも出場する。

【女子1500メートルの世界記録、大会記録、日本記録】

◆世 F・キピエゴン（ケニア） 3分48秒68

◆大 S・ハッサン（オランダ） 3分51秒95

◆日 田中 希実 3分59秒19