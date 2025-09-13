¿·¼Ö²Á³Ê3000Ëü±ßÄ¶¡ª³ÊÆ®²È¤Î¹Ä¼£¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿à°¦¼ÖáÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¤ò¾è¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×
¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÆâÁõ
¡¡¡ÖRIZIN¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë³ÊÆ®²È¤Î¹Ä¼£¤¬¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¹âµé¼Ö¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿à°¦¼Öá¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¼Ö¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤Î¡Ö¥í¡¼¥Þ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡×¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼Â¶È²È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿¹²¼Ä¾ºÈ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤Î³°´Ñ¤ä¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÆâÁõ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥í¡¼¥Þ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¿·¼Ö²Á³ÊÌó3280Ëü±ß¤«¤é¤È¤¤¤¦¹âµé¼Ö¡£¹Ä¼£¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¤âÌó5500Ëü±ß¤Î¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹ ¥«¥ê¥Ê¥ó¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡ª¥í¡¼¥Þ·Ú¤¯¤Æ±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö²¿¤ò¾è¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹Ä¼£¤Ï2013Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Krush¡¢HEAT¡¢K-1¡¢RIZIN¤Ê¤É¤ÎÂç²ñ¤Ç³èÌö¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¸½ºß¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£