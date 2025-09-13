J１残留を争う横浜FM、鈴木冬一が一発退場…。PA内で背後から相手を倒しPK献上→VAR介入でレッドカードに
横浜Ｆ・マリノスは９月13日、J１第29節で川崎フロンターレとホームで対戦。後半にDF鈴木冬一が退場となり、数的不利の展開を強いられている。
56分、敵陣で喜田拓也がボールを奪われ、カウンターを受ける。抜け出されたエリソンのシュートはGK朴一圭がセーブも、そのこぼれ球に詰めようとした山本悠樹をペナルティエリア内で鈴木が後ろから倒してしまう。
大橋侑祐主審は鈴木にイエローカードを提示し、川崎にPKを与えた。しかし、ここでVARが介入。主審がオンフィールドレビューを行なった結果、決定的機会の阻止で判定はレッドカードに変更となった。
このPKを決められ、横浜FMは数的不利で２点のビハインドに。J１残留に向けて負けられないチームにとって、苦しい状況となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
