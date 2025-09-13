ÏÂ²Î»³¡¦¸÷»°Êõ¹Ó¿À¼Ò¡Ö¸¥Åôº×¡×¡¡¶¶ËÜ¡¢1ËüËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Çµ§¤ê
¡¡ºÒÆñ¤äÉÔ¾ô¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡Ö²Ð¤Î¿À¡×¡Ö¤«¤Þ¤É¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ÏÂ²Î»³¸©¶¶ËÜ»Ô¤Î¸÷»°Êõ¹Ó¿À¼Ò¤Ç13ÆüÌë¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¸¥Åôº×¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£»²ÇÒ¼Ô¤¬Ìó1ËüËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤ò¤È¤â¤·¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶Æâ¤ÏÃ¸¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÀÊ©½¬¹ç¤Îº×¤ê¤Ç¡¢¿À»ö¤ÈË¡Í×¤Î¸å¡Ö²ÈÆâ°ÂÁ´¡×¤Ê¤É¤Î´ê¤¤»ö¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ìó120´ð¤Î»æÅôäÆ¤¬¿®¼Ô¤é¤Î¼ê¤Ç¶Æâ¤ÎÃªÈÄ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢»²ÇÒ¼Ô¤ÏËÜÅÂ¤ÇÅôÌÀ¤«¤é¼ê¸µ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤ËÅÀ²Ð¡£¿¤Âæ¤ËÎ©¤ÆÊÂ¤Ù¡¢½ô´êÀ®½¢¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÏ·ú¤«¤é900Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ»°Âç¹Ó¿À¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£¿û¸¶À®Åµ´É¼ç¤Ï¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ç¹©É×¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¿À¼Ò¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£