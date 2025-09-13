サッカー元日本代表の内田篤人さん（37）が13日放送の日本テレビ系「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」（後7・56）にVTR出演。“奇跡”すぎる出来事に仕込みを疑う場面があった。

恒例企画「日本列島ダーツの旅」は「超人気者が町や村へ行っちゃうSP」と題して放送され、内田氏が登場した。

町民を探していると、上半身裸の男性たちを発見。声をかけると、内田氏の姿を見た一人の男性が大興奮。その男性は内田氏が現役だった頃の代表戦を見に行っていたことを告白し、息子がサッカーをしていることも伝えた。

男性は息子に電話をかけ、内田氏とつないだ。息子は驚きつつ「今ちょうど、2011年ぐらいの日本代表のユニホーム着てますよ」と明かし、テレビ電話をつなげると、着ていたユニホームの背番号は内田氏がつけていた「6」だった。

これには内田氏も「よく着てましたね!（僕の背番号の）ユニホーム」とびっくり。VTRを見守っていたスタジオからも「そんなことあるんだね!?」「凄い!」と驚きの声があがった。奇跡すぎる出来事に内田氏は思わず「これ何?仕込んでる?仕込んではない!?」と疑っていた。テロップで「※仕込んでいません」と説明した。