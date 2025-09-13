フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が6日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。パートナーに求める条件を語った。

この日はお笑いタレント・ふかわりょうをゲストに招き、互いの恋愛観についてトークを展開。

「パートナーに対して絶対に譲れないもの」について話題が上がると、田中は「他人同士が生きていくって本当に簡単なことじゃない。だから結婚している方とかましてやお子さん育てていらっしゃる方って本当に凄いなと思っていて…」と切り出した。

続けて「完全に自分とは違うという生き物であることをお互いが自覚し、尊重しないと生きていけないんじゃないですかね。簡単に言うと、好きになったんだったら、嫌な部分も含めて全部好きにならないといけないよねということ。だから相手にはそんなに求めてはいけないよね、本来は」とパートナーとの関係性について語った。

その上で「ただ、私は異性関係がだらしないのだけは本当に無理なので、それだけは付き合う前に言います」と譲れない“条件”があることを告白。

これにふかわが「それは一発退場ですか？」と聞くと田中は「もう今は一発退場です」と即答していた。