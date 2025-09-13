女優の森尾由美（59）が13日、フジテレビ系「はやく起きた朝は… 秋のはじまりSP」に磯野貴理子（61）、松居直美（57）とともに出演。初孫となる、22年6月に長女が出産した第1子女児について明かした。

森尾は「今、孫の香澄が全部パパじゃなきゃ駄目なの」と明かすと、磯野が「えっ！うそでしょ！」と驚いた。そして「抱っこも、ベビーカー押すのも、お風呂入るのも、ご飯食べるとき隣に座るのもパパがいいの。だから、それほどパパが頑張ってるのよ。ちょっとさみしいんだって優香（長女）は。だけど、その気持ちも分かるけど、パパ、パパって言ってるうちに自分のことができるんだから、そこで焼きもち焼きたい気持ちは分かるけど、今、パパが見てくれてるんだから自分のことしなって。びっくりするぐらい、今、パパ、パパだよ」と明かした。

すると磯野が「いいね。パパうれしいだろうね」と言い、森尾は「と思うよ。パパがちょっとゴミ出しに行っただけで『パパがいない！』って追いかけていくんだって」と明かした。そして磯野が「普通はママがいないって泣くのにね。パパ、結構、邪険にされてんじゃん、子どもにも。そういうパパが多いのよ」と語った。森尾は「3歳児で普通、女の子ならそうでしょ？ 『パパ、パパ…』だから、どれだけ彼が頑張ってるのかが分かりました」と、長女の夫について明かした。