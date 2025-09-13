アーセナルvsN・フォレスト スタメン発表
[9.13 プレミアリーグ第4節](エミレーツ スタジアム)
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 41 デクラン・ライス
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 4 モラート
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 ダン・エンドイェ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 13 John Victor
DF 30 ウィリー・ボリー
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 12 ドウグラス・ルイス
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 21 オマリ・ハッチンソン
FW 29 ディラン・バクワ
監督
アンジェ・ポステコグルー
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 41 デクラン・ライス
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 4 モラート
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 ダン・エンドイェ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 13 John Victor
DF 30 ウィリー・ボリー
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 12 ドウグラス・ルイス
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 21 オマリ・ハッチンソン
FW 29 ディラン・バクワ
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります