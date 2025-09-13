「鞄にじゃら付け」→【ダイソー】で！ プチプラだから挑戦しやすい♡「キーホルダー」

いつものバッグにアクセントがほしい。キーホルダーをじゃら付けしたい。そんな思いに応えてくれそうなのが【ダイソー】のキーホルダー。気軽に取り入れられる価格ながら、そのクオリティはお値段以上。さりげないデザインから、主役級にカワイイぬいぐるみキーホルダーまで、幅広いデザインが揃っています。売り切れる前に、ぜひチェックしてみてください。

程よいキラキラでじゃら付けしやすい「フラワーキーホルダー」

【ダイソー】「フラワービーズキーホルダー」\220(税込)

丸っこいお花が愛らしいキーホルダー。お花部分のオーロラのようなランダムな光りかたが可愛いらしいです。ビーズはクリアカラーなのでさりげなく付けられそうで、他のキーホルダーとの相性も良さそう。種類は2種類で「白」と「桃」があります。人気の商品なので、見かけたら即買いがおススメです。

レトロかわいい「クリームソーダキーホルダー」

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロート B）」\220(税込)

ミニチュアのクリームソーダのキーホルダー。食品サンプルのような精巧な作りが魅力的です。キラキラ光る氷やソーダの泡が高クオリティ。レトロな雰囲気が今っぽい。クリアなグリーンがいつものバッグにアクセントを加えてくれそうです。

愛らしさ満点「くまキーホルダー」

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220(税込)

目隠ししているクマが愛らしいキーホルダー。手のひらサイズで存在感はバッチリ。他のキーホルダーと合わせて付けても主役級の魅力を放ってくれそう。ぷっくりフォルムで、隠した手の中にはつぶらな瞳。バッグに付けるだけで癒されそうです。

爽やか大人っぽ「アクリルキーホルダー」

【ダイソー】「アクリルキーホルダー（フルーツ）」\110(税込)

クリア素材の夏っぽいフルーツキーホルダー。リアルな絵柄とフォントで大人っぽい仕上がりです。柄はレモンと桃が販売されています。どちらもいつものバッグを爽やかな雰囲気にしてくれそう。主張が控えめなので、他のキーホルダーと合わせて付けたいアイテムです。

