「美女コンビ」「まって聞いてない」平日のJ1に元乃木坂46メンバー&人気俳優の妹が来場
FC町田ゼルビアが12日にクラブ公式X(旧ツイッター/@FcMachidaZelvia)を更新し、同日にホームで行われたJ1第29節・横浜FC戦(△1-1)に、俳優・竹内涼真さんの妹でタレントのたけうちほのかさん、元乃木坂46でタレントの阪口珠美さんが来場したことを報告した。
町田は同試合で『ゼルビアキュン祭り』を開催。町田市出身の2人がキュンを用いたメッセージを送る動画をアップし、イベントをPRした。
クラブ応援番組『FC町田ゼルビアをつくろう〜ゼルつく〜』の公式アカウント(@zeltsuku)は「町田出身美女コンビがキュン祭りレポート中」と引用リポスト。ファンからも「えっ!?」「たまちゃんが来てる〜」「まって、今日いるのは聞いてない」「お美しい」「お顔ちっちゃくてかわいいお二人」と驚きや称賛の声が上がった。
#たけうちほのか さん #阪口珠美 さんからメッセージ✉️— FC町田ゼルビア (@FcMachidaZelvia) September 12, 2025
今日は選手の私服とユニフォームのギャップを楽しみましょう#ゼルつく#FC町田ゼルビア #zelvia pic.twitter.com/IyEUPSpSWV