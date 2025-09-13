　9月8日～12日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<3077> ホリイフード　東Ｓ　 25/11　　　 42　　　112　 166.7　 9/12
<7131> のむら産業　　東Ｓ　 25/10　　　544　　　744　　36.8　 9/11
<9259> タカヨシＨＤ　東Ｇ　 25/ 9　　　720　　　900　　25.0　　9/9
<9627> アインＨＤ　　東Ｐ　 26/ 4　　22100　　26500　　19.9　 9/11
<2983> アールプラン　東Ｇ　 26/ 1　　 2680　　 3150　　17.5　 9/11

<3636> 三菱総研　　　東Ｐ　 25/ 9　　 7500　　 8800　　17.3　 9/10
<215A> タイミー　　　東Ｇ　 25/10　　 6298　　 6878　　 9.2　 9/11
<9636> きんえい　　　東Ｓ　 26/ 1　　　220　　　240　　 9.1　　9/8
<7378> アシロ　　　　東Ｇ　 25/10　　 1261　　 1374　　 9.0　 9/12
<5032> エニーカラー　東Ｐ　 26/ 4　　19500　　21000　　 7.7　 9/10

<7462> ＣＡＰＩＴＡ　東Ｓ　 26/ 3　　　 96　　　101　　 5.2　 9/10
<6137> 小池工　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 4800　　 4900　　 2.1　 9/10
<9692> シーイーシー　東Ｐ　 26/ 1　　 6820　　 6960　　 2.1　 9/11

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

