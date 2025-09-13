今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (9/8～9/12 発表分)
9月8日～12日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<3077> ホリイフード 東Ｓ 25/11 42 112 166.7 9/12
<7131> のむら産業 東Ｓ 25/10 544 744 36.8 9/11
<9259> タカヨシＨＤ 東Ｇ 25/ 9 720 900 25.0 9/9
<9627> アインＨＤ 東Ｐ 26/ 4 22100 26500 19.9 9/11
<2983> アールプラン 東Ｇ 26/ 1 2680 3150 17.5 9/11
<3636> 三菱総研 東Ｐ 25/ 9 7500 8800 17.3 9/10
<215A> タイミー 東Ｇ 25/10 6298 6878 9.2 9/11
<9636> きんえい 東Ｓ 26/ 1 220 240 9.1 9/8
<7378> アシロ 東Ｇ 25/10 1261 1374 9.0 9/12
<5032> エニーカラー 東Ｐ 26/ 4 19500 21000 7.7 9/10
<7462> ＣＡＰＩＴＡ 東Ｓ 26/ 3 96 101 5.2 9/10
<6137> 小池工 東Ｓ 26/ 3 4800 4900 2.1 9/10
<9692> シーイーシー 東Ｐ 26/ 1 6820 6960 2.1 9/11
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース