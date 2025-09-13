この記事をまとめると ■大型トラックには速度抑制装置が装備されている ■時速90kmしか出せないスピードリミッターだ ■重大事故の多発を受けて装備されたものだが制限されることでかえって危険な場合もある

トラックの速度リミッターは苦痛でしかない

子どものころに車体が大きなトラックに憧れた少年は、きっと多いに違いない。この記事を執筆している筆者もそんなひとりで、20歳のころに好きが高じてトラックドライバーの世界へと足を踏み入れた。やがて大型免許を取得して、憧れの長距離ドライバーとして全国各地を駆けまわったのである。

そんな筆者も、トラックを降りて10年以上が経過した。年々規制が厳しくなるなかで、トラックを降りてよかったと感じることは多い。もちろんいまでもトラックが大好きであるが、いまの時代に大型トラックに乗りたいという気もちが芽生えないほど、運送業界は様変わりしてしまったのである。

トラックドライバーとしての人生を終えたあと、筆者はデコトラ専門誌の編集者として生きるようになった。仕事内容は肉体労働からデスクワークへと大きく変わったが、トラックと縁のある世界で過ごしているのは変わらない。それほどまでにトラックを愛しているのだが、自由で気楽だった現役当時の思い出が、令和の時代にトラックに乗りたいという思いを妨げているのだ。

ならば、いったいどこがどう変わったというのか。今回は、速度抑制装置の義務付けについて綴りたいと思う。

速度抑制装置とは、いわゆる時速90kmしか出せないようにするというスピードリミッターのこと。高速道路をはじめとする大型トラックによる深刻な交通事故の影響を受けて、義務付けされたものである。その背景には環境問題を考えたものもあるというのだが、主たる目的は重大事故を減らそうという考えなのだろう。

大型トラックに速度抑制装置、いわゆるスピードリミッターが義務付けされたのは、平成15年のこと。いまから22年前ということになるため、筆者も速度抑制装置が備えられた大型トラックに乗っていた。最後に勤めた運送会社で担当した大型トラックが、その対象だったのである。

規制強化は仕方ないが……

その運送会社に勤める前は違う運送会社で4トントラックに乗ったり、自分でとある店舗の運営をしたりしていた。そのため、初めて速度抑制装置が装備された大型トラックに乗ったときは、激しい違和感と窮屈さを感じることとなった。なにが窮屈かといえば、やはり速度が出せないというところ。

もちろん法令で定められた最高速度は遵守しなければならないのだが、仕事として大型トラックのハンドルを握っている以上、綺麗事ではやっていけない。時間に追われながらも速度が出せないという状況は、とにかくストレスを感じたものである。とくに、一定の速度で走ることができないサンデードライバーに泣かされた。イライラさせられることによって睡魔が吹き飛ぶという恩恵を受けたのも、皮肉なものだった。

速度を出すということは、おのずと運転に対して緊張感が芽生えてくる。しかし速度が90kmしか出せないことにより緊張感が解き放たれ、眠気を誘発するのだから始末が悪い。実際、速度抑制装置の影響で発生した睡魔による居眠り事故もあるのではないかと考えている。その反面、速度が出せなければ運転中の疲労が軽減されたのは事実。

それゆえに悪いことばかりではないのだが、荷主側の時間厳守というスタイルが変わることはなかったため、結局のところドライバーに負担と責任を押し付けるだけのシステムであると感じたものである。速度が出せないとなれば休憩時間を削るしか時間を稼ぐ手段が存在しないため、以前よりも過酷になったと痛感したものだ。

また、安全面にも問題がある。事故を回避するために必要な手段とは、減速だけではないからだ。ときにはアクセルを踏んで加速することも、危険回避には有効な手段だからである。それを奪われてしまったことも、個人的には大きなマイナスだと感じるようになった。

とはいえ、そのような規制が強化されてしまったのは、大型トラックによる重大な事故が多発したからにすぎない。そして、ハンドルを握る以上いつ事故の加害者や被害者になってしまうかわからない。

だから文句をいえる立場ではないのだが、少なくともまた大型トラックに乗るという想いが薄れてしまったのも事実。人手不足に悩まされている業種であるが、そのような窮屈な環境のなかで眠気に耐えながら仕事に励み、かつ見返りが少ないとなれば誰もやりたがらないだろう。せめて稼げるようになることを、トラックを愛する者として切に願う次第である。