夫から漂う『甘酸っぱい香り』何かおかしい、、、異変に気づいた私 → 夫が打ち明けた『まさかの事実』

結婚生活、二人で暮らすうちに良くも悪くも予期せぬ変化が訪れる事も。もしもパートナーに変化が訪れた時、貴方はどう向き合いますか？ 今回は筆者の知人A子さん夫婦のほのぼのだったけど、ちょっとヒヤッとしたお話です。

結婚して幸せ太り

「A子の作る料理は世界一美味しい！」

結婚後、夫は私の料理を沢山食べてくれるのが嬉しくて、ついつい作り過ぎてしまいました。結果、夫は20kgも増量してしまったのです。

それ以来、食事はバランスよくヘルシーさを心掛けて、夫婦でウォーキングをすることにしたそうです。いつもと違うと感じた時、気のせいだとは思わずにしっかり検査を受けたり、調べたりする必要性を感じるお話でしたね。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ねこの

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。