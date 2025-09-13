2022年北京冬季五輪カーリング女子でロコ・ソラーレの一員として銀メダルを獲得した石崎琴美さん（46）が13日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた最終予選代表決定戦の決勝進出を懸けたタイブレークでフォルティウスに2―7で敗れ、3大会連続五輪出場を逃したロコ・ソラーレのメンバーへメッセージを送った。

NHKの中継で解説を務めた石崎さんは「みんなへ。まだおつかれさまとは言わないよ！」と書き出し、「スラムもPCCCもそして世界選手権のチャンスもある 少し休んだら次はカナダでこれでもかというくらい カーリングを楽しんで勝ちまくって帰ってきてください」と今後も国際大会の予定が続くチームへ前向きなエール。「そして今シーズンが終わった時にみんなでおつかれさま会しようね」と呼び掛けた。

そして「タイブレーク後に少しだけみんなと話せました」と藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花、松沢弥子の5人がキャンピングカーの中で笑顔のショットを投稿。北京五輪でともに戦った仲間たちへねぎらいの思いを明かした。

フォロワーからは「また泣かせないでください まだまだロコソラーレは強くなりますよね！」「琴美さん貴重な写真を見せて下さってありがとうございます」「まだまだ応援したいです でも少しゆっくり休んで欲しいです」「笑顔のロコが見れて元気出ました！ロコはもっともっと強くなる！ずっと応援します」「こんな貴重な写真がみれるなんて！！泣」などのコメントが届いている。