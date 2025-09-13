「雨の日に履く靴ない」人へ！【ワークマン】1,900円でゲットできる♡「優秀シューズ」

雨の日に履ける靴がなくて困っている……。それなら【ワークマン】をチェック！ 手に取りやすい価格ながら、雨の日も安心して出かけられそうな「優秀シューズ」が複数ラインナップされています。そのなかから今回は、防水機能を搭載したサファリシューズとスニーカーをご紹介。大人コーデにも取り入れやすいスタイリッシュなデザインが魅力です。秋雨シーズンにぜひ活躍させて。

泥汚れ対策にも◎ ハイカットの防水シューズ

【ワークマン】「レディース防水サファリシューズ」\1,900（税込）

ハイカットデザインで靴下への泥ハネを防げそうなサファリシューズ。防水機能が備わっているので、雨の日の水たまりも気にせず歩けそうです。ブラック × ココアの配色のほか、ブラック × カーキ、ホワイト × ブラックのスタイリッシュな3種展開で、雨の日以外でも履きたくなりそうです。

テイストを問わず合わせやすいシンプルなデザイン

【ワークマン】「マンダム防水スニーカー」\1,900（税込）

シンプルなデザインで、コーデのテイストを問わずマッチする防水スニーカー。ソールもシューレースも同色で、洗練見えが狙えそうです。防水・耐滑底などプチプラながら機能性優秀。清潔感のあるホワイトのほか、通勤に使いやすいブラックもラインナップ。この価格ならぜひ一足備えておきたい！

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M