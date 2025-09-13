サバシスターが10月15日、2ndアルバム『たかがパンクロック！』をリリースする。同アルバム発売翌週からスタートする自身最大規模の全国ツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞のゲストバンド第一弾が発表となった。

第一弾としてアナウンスされたのは、氣志團、THE FOREVER YOUNG、THE BOYS&GIRLS、Dizzy Sunfist、ジ・エンプティ、カライドスコープ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、HERO COMPLEXといった8組だ。ゲストバンドは今後も追加発表される。

チケットオフィシャル2次先行受付は9月17日23:59まで。

■＜サバシスター JUST PUNK ROCK TOUR＞
▼2025年
10月23日(木)　渋谷 Spotify O-EAST
　w/ 氣志團
10月29日(水)　大阪 GORILLA HALL
　w/ TBA
10月30日(木)　静岡 Live House浜松 窓枠
　w/ TBA
11月04日(火)　札幌 PENNY LANE24
　w/ THE FOREVER YOUNG
11月05日(水)　旭川 CASINO DRIVE
　w/ THE FOREVER YOUNG
11月09日(日)　盛岡 CLUB CHANGE WAVE
　w/ THE BOYS&GIRLS
11月10日(月)　秋田 Club SWINDLE
　w/ THE BOYS&GIRLS
11月12日(水)　郡山 Hip Shot Japan
　w/ Dizzy Sunfist
11月27日(木)　長野 CLUB JUNK BOX
　w/ ジ・エンプティ
11月29日(土)　金沢 EIGHT HALL
　w/ カライドスコープ
11月30日(日)　福井 CHOP
　w/ ジ・エンプティ
12月08日(月)　水戸 LIGHT HOUSE
　w/ TBA
12月12日(金)　高松 DIME
　w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12月15日(月)　米子 AZTiC laughs
　w/ HERO COMPLEX
12月16日(火)　岡山 YEBISU YA PRO
　w/ HERO COMPLEX
12月18日(木)　京都 MUSE
　w/ TBA
▼2026年
1月21日(水)　神戸 VARIT.
　w/ TBA
1月22日(木)　周南 RISING HALL
　w/ TBA
1月24日(土)　鹿児島 CAPARVO HALL
　w/ TBA
1月25日(日)　熊本 B.9 V1
　w/ TBA
1月27日(火)　長崎 DRUM Be-7
　w/ TBA
1月28日(水)　大分 DRUM Be-0
　w/ TBA
1月30日(金)　松山 WstudioRED
　w/ TBA
2月08日(日)　静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
　w/ TBA
2月15日(日)　沖縄 桜坂セントラル
　w/ TBA
2月22日(日)　台湾 SUB LIVE
　w/ 調整中
【チケットオフィシャル2次先行受付】
受付期間：9/17(水)23:59まで
https://w.pia.jp/t/sabasister-jprtour/

　

関連リンク
◆サバシスター オフィシャルサイト
◆サバシスター オフィシャルInstagram
◆サバシスター オフィシャルX
◆サバシスター オフィシャルTikTok
◆サバシスター オフィシャルYouTubeチャンネル