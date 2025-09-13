サバシスター、ツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞ゲスト第一弾発表に氣志團、Dizzy Sunfist、エバヤン、スサシなど8組
サバシスターが10月15日、2ndアルバム『たかがパンクロック！』をリリースする。同アルバム発売翌週からスタートする自身最大規模の全国ツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞のゲストバンド第一弾が発表となった。
第一弾としてアナウンスされたのは、氣志團、THE FOREVER YOUNG、THE BOYS&GIRLS、Dizzy Sunfist、ジ・エンプティ、カライドスコープ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、HERO COMPLEXといった8組だ。ゲストバンドは今後も追加発表される。
チケットオフィシャル2次先行受付は9月17日23:59まで。
■＜サバシスター JUST PUNK ROCK TOUR＞
▼2025年
10月23日(木) 渋谷 Spotify O-EAST
w/ 氣志團
10月29日(水) 大阪 GORILLA HALL
w/ TBA
10月30日(木) 静岡 Live House浜松 窓枠
w/ TBA
11月04日(火) 札幌 PENNY LANE24
w/ THE FOREVER YOUNG
11月05日(水) 旭川 CASINO DRIVE
w/ THE FOREVER YOUNG
11月09日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
w/ THE BOYS&GIRLS
11月10日(月) 秋田 Club SWINDLE
w/ THE BOYS&GIRLS
11月12日(水) 郡山 Hip Shot Japan
w/ Dizzy Sunfist
11月27日(木) 長野 CLUB JUNK BOX
w/ ジ・エンプティ
11月29日(土) 金沢 EIGHT HALL
w/ カライドスコープ
11月30日(日) 福井 CHOP
w/ ジ・エンプティ
12月08日(月) 水戸 LIGHT HOUSE
w/ TBA
12月12日(金) 高松 DIME
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12月15日(月) 米子 AZTiC laughs
w/ HERO COMPLEX
12月16日(火) 岡山 YEBISU YA PRO
w/ HERO COMPLEX
12月18日(木) 京都 MUSE
w/ TBA
▼2026年
1月21日(水) 神戸 VARIT.
w/ TBA
1月22日(木) 周南 RISING HALL
w/ TBA
1月24日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL
w/ TBA
1月25日(日) 熊本 B.9 V1
w/ TBA
1月27日(火) 長崎 DRUM Be-7
w/ TBA
1月28日(水) 大分 DRUM Be-0
w/ TBA
1月30日(金) 松山 WstudioRED
w/ TBA
2月08日(日) 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
w/ TBA
2月15日(日) 沖縄 桜坂セントラル
w/ TBA
2月22日(日) 台湾 SUB LIVE
w/ 調整中
【チケットオフィシャル2次先行受付】
受付期間：9/17(水)23:59まで
https://w.pia.jp/t/sabasister-jprtour/
