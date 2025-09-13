SawanoHiroyuki[nZk]¡¢Jean-Ken Johnny¡ÊMAN WITH A MISSION¡Ë¤ÈTAKUMA¡Ê10-FEET¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¡ØFate/strange Fake¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö
ß·Ìî¹°Ç·¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë³Ú¶Ê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢SawanoHiroyuki[nZk]¡Ê¥µ¥ï¥Î¥Ò¥í¥æ¥¥Ì¥¸¡¼¥¯¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖPROVANT¡×(ÆÉ¤ß¡§¥×¥ë¡¼¥ô¥¡¥ó¥È)¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤ÏMAN WITH A MISSION¤ÎJean-Ken Johnny¤È10-FEET¤ÎTAKUMA¤ò¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ë¤¢¤¿¤êß·Ìî¹°Ç·¡¢Jean-Ken Johnny¡¢TAKUMA¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖPROVANT¡×¤Ï¡¢ËÜÆü¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA ¡ÖPROVANT¡×
ºî»ì¡§Benjamin + cAnON.
ºî¶Ê¡§ß·Ìî¹°Ç·
ÊÔ¶Ê¡§ß·Ìî¹°Ç·
¢£ß·Ìî¹°Ç· ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡ØFate/strange Fake¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òSawanoHiroyuki[nZk]¤ÇÃ´Åö¤Ç¤¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Jean-Ken Johnny¤µ¤ó¤ÈTAKUMA¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×¡¹¤Ë¤´°ì½ï¤¹¤ëJean-Ken Johnny¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡¢³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ä¥»¥ó¥¹¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤¹¤ëTAKUMA¤µ¤ó¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¶Ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤äÀª¤¤¤ò¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡ØFate/strange Fake¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Jean-Ken Johnny¡ÊMAN WITH A MISSION¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
ºÆ¥Óß·Ìî¥µ¥ó¥Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ë»²²Ã½ÐÍè¥Æ¸÷±É¥Ç¥¹¡£³Ú¶Ê¥Î¥Ç¥â¥ò¥¤¥¿¥À¥¤¥¿ÃÊ³¬¥Ç¡¢µð¾¢¥¬¥Þ¥¿¥È¥Æ¥Ä¥â¥Ê¥¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¶Ê¥ò½ñ¥¤¥Æ¥¥¿¥Ê¡¼¥¨¥í¥¤¥Ê¡¼¥È»×¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥Þ¥·¥¿¡£
ß·Ìî¥µ¥ó¥¬ÁÏ¥ê½Ð¥¹²»³Ú¥¬ÁÇÀ²¥é¥·¥¤¥Î¥Ï¸À¥ï¥º¥â¥¬¥Ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¥Ç¥Ï¥¢¥Þ¥ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥·¥Ê¥¤¥á¥í¥Ç¥£¥ä¥Ê¥Ë¥è¥ê±é¼Ô¥È¥·¥Æ¥â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥È¥·¥Æ¥âÂ¿Âç¥Ê¥ë»É·ã¥ò¼õ¥±¥Þ¥¹¡£
TAKUMA¥µ¥ó¥È2¿Í¥Ç¥È¥¤¥¦·Á¥Ç¥ÎVo¥³¥é¥Ü¥Ï½é¥á¥Æ¥Ê¥Î¥Ç¡¢²æ¡¹¥ò¥´Â¸¥¸¥ÎÊý¡¹¥Ë¥â¿·Á¯¥Ê¼î¶Ì¥Î1¶Ê¥Ë¥Ê¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥Þ¥¹¡£À§ÈóÄ°¥¤¥Æ²¼¥µ¥¤¡ª
¢£TAKUMA¡Ê10-FEET¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
ß·Ìî¤µ¤ó¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿±Ç²è¤Î²»³Ú¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆJean-Ken Johnny¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬·ëÏª¤¹¤ëÀª¤¤¤ÇÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤ë»þÆÍÁ³Íè¤¿Jean-Ken Johnny¤Èß·Ìî¤µ¤ó¤È¥¢¥Ë¥á¤Î²»³Ú¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¡£¡£¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡ØFate/strange Fake¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡£¡£ÃÏµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¨¤¤»ö¤¬µ¯¤³¤ëÀ±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡Û
¿ïÊ¬Á°¤Ëß·Ìî¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡Ö¤¢¡ª¡©¤³¤ì¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Á¤ã¤¦¡ª¡©¤Û¤ó¤Ç¡£¡£¤¨¡ª¡©¤Ê¤ó¤ä¤³¤Î¥®¥¿¡¼¤Î²»¡ª¡ª¡×Jean-Ken Johnny¤ÎÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¤Î²»¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ÎËâË¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÍÍ¤Ê¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¤¹¤ó¤´¤¤¥®¥¿¡¼¤Î²»¤Ï¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î»æ¥Ð¥±¥ÄÊÒ¼ê¤Ë¥ê¥â¥³¥ó»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´ã¶À¤¬·¹¤¤¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó»µ¤»¶¤é¤·¤Æ¿²ÊÊÁ´³«¤Ç³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¤½¤Î¸åJean-Ken Johnny¤Ë²ñ¤¦¤ä¤¤¤Ê¤ä¤¤¤¤Ê¤êÄ°¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ö¤¢¤ó¤¿²Î¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤â¤·¤«¤·¤Æß·Ìî¤µ¤óÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤ó¡ª¡©¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ø¥Ð¥Ã¥«¡¼¥Î!¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®ÅÄÎÉ¸ç¤¬2015Ç¯¤«¤éÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤·¡¢
¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØFate/strange Fake¡Ù¤¬¡¢
¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢
¿ôÂ¿¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢·«¤ê¹¤²¤ë»àÆ®¤È¶¸Áû¤ÎÊª¸ì¡£
À©ºî¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ØFate/Apocrypha¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿A-1 Pictures¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤ä¸¶ºî¾®Àâ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤Ê¤É¤Ç
¾ï¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿·±Ô¤Î±Ý¸Í ½Ù¤ÈºäµÍ¿ó¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢
ÌöÆ°Åª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÀ»ÇÕÀïÁè¡¢¤½¤ÎÀïÃ¼¤¬óÕÌÀ¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È
¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON¡ØFate/Strange Fake¡Ù¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤
´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¡ºäµÍ¿ó¿Î
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ·Ä
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤¤ª¤«
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿
¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§Í¸¶·Å¸ç
Êõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹À
CG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·
À©ºî¡§A-1 Pictures
¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ
¥»¥¤¥Ð¡¼¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¥Æ¥£¡¼¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡§´ØÃÒ°ì
¥é¥ó¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº
¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Ð¡¼¥µ¡¼¥«¡¼¡§ËÙÆâ¸Íº
¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥ì¡§µÌÎ¶´Ý
¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn
¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥é¡¼¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í
¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬
¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://fate-strange-fake.com/
¸ø¼°X¡¡¡÷Fate_SF_Anime¡¡https://x.com/Fate_SF_Anime
¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#strangefake¡Ë
©À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
