YOASOBIが2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディング主題歌を担当することが発表された。

発表が行われたのは本日9月13日に配信された＜Aniplex Online Fest 2025＞にて。作品にて声優を務める山根綺（芦屋瑞稀役）と八代拓（佐野泉役）の2名が登壇し、アニメ作品第1弾ビジュアルの解禁とともに、YOASOBIが主題歌を務めることが発表された。

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇る。

主題歌決定に際して、YOASOBIからのコメントも到着している。

■YOASOBIコメント

この度TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマとエンディングテーマの両方を担当させいただくことになりましたYOASOBIです。

本当に光栄なお話、身に余る思いです。

沢山の方の青春に寄り添い、今も沢山の方に愛されている『花ざかりの君たちへ』

この物語の世界に、今この令和の時代にまた触れられること、私たちYOASOBIもとても楽しみにしております。

お話の始まりと終わり、そのどちらもを通してこの作品に花を添えられるよう精一杯努めさせていただきます。

■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 2026年1月より放送開始 【メインスタッフ】

原作：中条比紗也『花ざかりの君たちへ』（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇 詩宜

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ 【キャスト】

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田 航

野江伸二：古屋亜南

日本橋渉：西山宏太朗

ジュリア・マックスウェル：夏吉ゆうこ 【主題歌アーティスト】

YOASOBI 公式サイト：https://hanakimi-anime.com/

公式SNS

X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)

Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）

TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime） ©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 【原作情報】

「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。