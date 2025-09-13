YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP＆ED主題歌を担当
YOASOBIが2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディング主題歌を担当することが発表された。
発表が行われたのは本日9月13日に配信された＜Aniplex Online Fest 2025＞にて。作品にて声優を務める山根綺（芦屋瑞稀役）と八代拓（佐野泉役）の2名が登壇し、アニメ作品第1弾ビジュアルの解禁とともに、YOASOBIが主題歌を務めることが発表された。
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇る。
主題歌決定に際して、YOASOBIからのコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
■YOASOBIコメント
この度TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマとエンディングテーマの両方を担当させいただくことになりましたYOASOBIです。
本当に光栄なお話、身に余る思いです。
沢山の方の青春に寄り添い、今も沢山の方に愛されている『花ざかりの君たちへ』
この物語の世界に、今この令和の時代にまた触れられること、私たちYOASOBIもとても楽しみにしております。
お話の始まりと終わり、そのどちらもを通してこの作品に花を添えられるよう精一杯努めさせていただきます。
◆ ◆ ◆
■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』
2026年1月より放送開始
【メインスタッフ】
原作：中条比紗也『花ざかりの君たちへ』（白泉社・花とゆめコミックス）
監督：竹村菜月
監督補佐：うえだしげる
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：蘇 詩宜
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
アニメーション制作：シグナル・エムディ
【キャスト】
芦屋瑞稀：山根 綺
佐野 泉：八代 拓
中津秀一：戸谷菊之介
難波 南：梅原裕一郎
梅田北斗：福山 潤
中央千里：川島零士
萱島大樹：内山昂輝
関目京悟：駒田 航
野江伸二：古屋亜南
日本橋渉：西山宏太朗
ジュリア・マックスウェル：夏吉ゆうこ
【主題歌アーティスト】
YOASOBI
公式サイト：https://hanakimi-anime.com/
公式SNS
X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)
Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）
TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）
©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
【原作情報】
「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。
■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞
終了公演は割愛
◆鳥取公演
会場：米子コンベンションセンター BiG SHiP
9月17日（水）開場 18:00 開演 19:00
9月18日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531（平日12:00〜17:00）
◆和歌山公演
会場：和歌山県民文化会館 大ホール
9月25日（木）開場 18:00 開演 19:00
9月27日（土）開場 17:00 開演 18:00
9月28日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日祝除く)
◆岩手公演
会場：トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
10月10日（金）開場 18:00 開演 19:00
10月11日（土）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
◆岡山公演
会場：倉敷市民会館
10月16日（木）開場 18:00 開演 19:00
10月17日（金）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531（平日12:00〜17:00）
◆北海道公演
会場：帯広市民文化ホール 大ホール
10月24日（金）開場 18:00 開演 19:00
10月25日（土）開場 17:00 開演 18:00
会場：函館市民会館 大ホール
10月27日（月）開場 18:00 開演 19:00
10月28日（火）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：WESS info@wess.co.jp
◆福島公演
会場：いわき芸術文化交流館 アリオス アルパイン大ホール
10月30日（木）開場 18:00 開演 19:00
10月31日（金）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
◆愛媛公演
会場：松山市民会館 大ホール
11月12日（水）開場 18:00 開演 19:00
11月13日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：DUKE松山 089-947-3535（平日 11:00〜17:00）
◆山口公演
会場：山口 KDDI維新ホール
11月15日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月16日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（平日12:00〜17:00）
◆沖縄公演
会場：沖縄コンベンションセンター展示棟
11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月30日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：琉球放送 098-988-5000(平日11:00〜17:00)
◆TICKET
指定席：8,800円（税込）
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。
※入場時に身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
チケット一般発売中
プレイガイド
ローソンチケット：http://l-tike.com/yoasobi/（Lコード：93989）