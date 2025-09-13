◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）

巨人の横川凱投手が阪神戦で先発して、４回７７球を投げて６安打３失点。チームは勝利したが課題の残る投球となった。

横川は初回、適時打やボークなどで３失点。２回は３者凡退に抑えて、３、４回は走者を出しながらも無失点に抑えていたが、４回の攻撃で代打を送られて降板となった。

立ち上がりからつまずいた横川は「気持ちがちょっと前のめりになりすぎた、力みがあった。細かいところの修正だったりリズムとか微妙にずれたり、あとは防げた点も、ボークとかああいうところで反省しないとダメ。結果的に４イニングしか投げられなかったので、申し訳なかったなって思いますけど、勝ってくれたので次やり返せるようにという感じです」と振り返った。

また、「かなり力んだ状態だったので、それが２回以降はなかったんですけど、それを最初から出せるように。あとば２回続けて４イニングしか投げられてないので、先発として話にならないのでもっと長いイニング投げられるように頑張っていきます」と自身にムチを打った。