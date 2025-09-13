電撃婚のカズレーザー＆二階堂ふみ“保証人”が発覚 相葉雅紀も驚き「芸能通だよね！」
13日放送のフジテレビ系『相葉◎×部』（後4：30）では、電撃婚で話題となった、メイプル超合金のカズレーザーと俳優の二階堂ふみの“保証人”が明らかになった。
【写真】まさか！電撃婚のカズレーザー＆二階堂ふみ、保証人が発覚
えなりかずきが、相葉雅紀とのトークの中で「私ちょっと、最新ニュースというか、人生初の結婚の保証人っていうのをさせてもらったんです。なんと、そのカップルが、カズレーザーさんと二階堂ふみさん」と笑顔で告白。相葉も「えー！今話題の！」とまさかの報告に驚きの声を上げた。
2人の交際を知っていたかについて、えなりは「（保証人の）サインをする時に知りました」と回顧。「去年（カズレーザーから）『あした、二階堂ふみさんと飯食うんですよ』って聞いていたんですよ。そうしたら、1ヶ月前に『結婚しますんで、ハンコ持って来てください』って言われて、行ったら、二階堂ふみさんが来て、ぶっ飛んだ」と明かした。
えなりとカズは、プライベートでクイズ研究会の仲間。相葉は、えなりに「芸能通だよね！話題のところに、なんかいっちょ噛みするよね」と愛あるイジりを見せていた。
【写真】まさか！電撃婚のカズレーザー＆二階堂ふみ、保証人が発覚
えなりかずきが、相葉雅紀とのトークの中で「私ちょっと、最新ニュースというか、人生初の結婚の保証人っていうのをさせてもらったんです。なんと、そのカップルが、カズレーザーさんと二階堂ふみさん」と笑顔で告白。相葉も「えー！今話題の！」とまさかの報告に驚きの声を上げた。
えなりとカズは、プライベートでクイズ研究会の仲間。相葉は、えなりに「芸能通だよね！話題のところに、なんかいっちょ噛みするよね」と愛あるイジりを見せていた。