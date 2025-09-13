カズレーザー＆二階堂ふみ（二階堂写真　撮影：田中達晃） （C）ORICON NewS inc. （C）oricon ME inc.

　13日放送のフジテレビ系『相葉◎×部』（後4：30）では、電撃婚で話題となった、メイプル超合金のカズレーザーと俳優の二階堂ふみの“保証人”が明らかになった。

【写真】まさか！電撃婚のカズレーザー＆二階堂ふみ、保証人が発覚

　えなりかずきが、相葉雅紀とのトークの中で「私ちょっと、最新ニュースというか、人生初の結婚の保証人っていうのをさせてもらったんです。なんと、そのカップルが、カズレーザーさんと二階堂ふみさん」と笑顔で告白。相葉も「えー！今話題の！」とまさかの報告に驚きの声を上げた。

　2人の交際を知っていたかについて、えなりは「（保証人の）サインをする時に知りました」と回顧。「去年（カズレーザーから）『あした、二階堂ふみさんと飯食うんですよ』って聞いていたんですよ。そうしたら、1ヶ月前に『結婚しますんで、ハンコ持って来てください』って言われて、行ったら、二階堂ふみさんが来て、ぶっ飛んだ」と明かした。

　えなりとカズは、プライベートでクイズ研究会の仲間。相葉は、えなりに「芸能通だよね！話題のところに、なんかいっちょ噛みするよね」と愛あるイジりを見せていた。